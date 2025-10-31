СК возбудил уголовное дело по факту смертельного массового ДТП в Туле

Уголовное дело возбуждено по факту массового ДТП с трамваем, двумя маршрутками и легковым автомобилем в Туле. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.
— Следователи выехали на место происшествия. Все обстоятельства устанавливаются, — написали в Telegram-канале СК по Тульской области.
В результате столкновения трамвая, двух пассажирских газелей и одного легкового автомобиля в Туле погибли четыре человека. По данным губернатора региона Дмитрия Миляева, количество пострадавших в аварии составило 20 человек.
Ранее две массовые аварии произошли в Щербинке. В результате столкновения 15 машин пострадали два человека.
До этого в Уфе столкнулись 12 автомобилей. Авария произошла на пересечении Уфимского шоссе и улицы Новоженова. В результате ДТП были погибшие и пострадавшие.