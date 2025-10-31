Ричмонд
В Москве полицейского обвинили во взятке на сумму 100 тыс. рублей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил сотруднику полиции обвинение в получение взятки за непроведение проверки мигрантов на стройобъекте в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

Источник: РИА "Новости"

«Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По уголовному делу проводятся следственные действия. Фигуранту предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 29 октября участковый уполномоченный одного из столичных отделов полиции получил взятку в размере 100 тыс. рублей за непроведение мероприятий на объекте строительства по выявлению нарушений миграционного законодательства. В пресс-службе добавили, что обвиняемый будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона.