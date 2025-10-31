В Москве полицейского обвинили во взятке на сумму 100 тыс. рублей

По версии следствия, 29 октября участковый уполномоченный одного из столичных отделов полиции получил взятку в размере 100 тыс. рублей за непроведение мероприятий на объекте строительства по выявлению нарушений миграционного законодательства. В пресс-службе добавили, что обвиняемый будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона.