CNN: в США 15 человек госпитализировали после попадания самолета в турбулентность

Самолет Airbus 320 выполнял рейс из Канкуна в Ньюарк, штат Нью-Джерси. После попадания в зону турбулентности борт перенаправили в международный аэропорт города Тампа во Флориде, сообщили в JetBlue.
Представитель пожарной службы региона Тампа Бэй Вивиэн Шедд сообщила телеканалу, что сотрудники экстренных служб осмотрели примерно 15−20 пассажиров, их отправили в больницу с травмами, не представляющим угрозу жизни.
JetBlue начала расследование, специалисты компании обследуют самолет. Телеканал обращает внимание, что Флорида оказалась во власти холодного атмосферного фронта, в регионе наблюдался порывистый ветер и кратковременные дожди.