СК: Количество жертв «ангарского маньяка» Попкова достигло 89

Маньяка уже приговорили к двум пожизненным срокам. Также в 2021 году он осуждался на девять лет, а в 2023-м еще на 10 лет. Что известно об одном из самых жестоких убийц и сделает ли Попков новое признание — в материале «Вечерней Москвы».