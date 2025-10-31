«Ворвалась в дом и плеснула в лицо уксусом»: на женщину напали в Атырауской области

О жестком нападении рассказал Telegram-канал Atyrau.Today. «Неизвестная женщина ворвалась в дом пожилой местной жительницы, являющейся инвалидом II группы, и плеснула ей в лицо уксусом. После нападения у пострадавшей резко ухудшилось зрение — женщина получила химический ожог глаз. Злоумышленница забрала из дома золотые украшения и скрылась», — говорится в посте.
По словам дочери потерпевшей, состояние женщины остается тяжелым. «У мамы обожжены глаза. Ей плохо, но врачи отправили ее домой», — рассказала она.
Как сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области, 27 октября в дежурную часть Жылыойского районного отдела полиции поступило сообщение от жительницы села Косшагыл о нападении. В ведомстве подтвердили, что неизвестная женщина, проникнув в дом, распылила жидкость с резким запахом в сторону 62-летней хозяйки дома, после чего похитила ювелирные изделия и скрылась с места происшествия.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 55-летнюю подозреваемую в совершении данного преступления. Женщину доставили в отдел полиции и поместили в изолятор временного содержания.
«Потерпевшая после оказания медицинской помощи выписана домой. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — отметили в департаменте полиции.
Проводится досудебное расследование по факту грабежа, совершенного с применением насилия.