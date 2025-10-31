«Ворвалась в дом и плеснула в лицо уксусом»: на женщину напали в Атырауской области

Как сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области, 27 октября в дежурную часть Жылыойского районного отдела полиции поступило сообщение от жительницы села Косшагыл о нападении. В ведомстве подтвердили, что неизвестная женщина, проникнув в дом, распылила жидкость с резким запахом в сторону 62-летней хозяйки дома, после чего похитила ювелирные изделия и скрылась с места происшествия.