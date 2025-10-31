Прокуратура помогла омскому пенсионеру вернуть 11 400 рублей

Прокуратура Центрального округа Омска помогла местному пенсионеру вернуть деньги, которые он перевел мошенникам. Пожилой мужчина, поверив незнакомцу по телефону, перевел 11 400 рублей на так называемый «безопасный счёт».
В ходе расследования полиция установила, что получателем средств была 21-летняя жительница Краснодара, не имевшая к потерпевшему никакого отношения. Прокуратура подала иск о взыскании неосновательного обогащения.
Мировой судья Краснодара полностью удовлетворил требования прокуратуры. Теперь с «дроппера» будут взысканы все незаконно полученные средства в пользу обманутого пенсионера.
