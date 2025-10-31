Ричмонд
Прокуратура помогла омскому пенсионеру вернуть 11 400 рублей

Теперь с «дроппера» будут взысканы все незаконно полученные средства.

Источник: Freepik

Прокуратура Центрального округа Омска помогла местному пенсионеру вернуть деньги, которые он перевел мошенникам. Пожилой мужчина, поверив незнакомцу по телефону, перевел 11 400 рублей на так называемый «безопасный счёт».

В ходе расследования полиция установила, что получателем средств была 21-летняя жительница Краснодара, не имевшая к потерпевшему никакого отношения. Прокуратура подала иск о взыскании неосновательного обогащения.

Мировой судья Краснодара полностью удовлетворил требования прокуратуры. Теперь с «дроппера» будут взысканы все незаконно полученные средства в пользу обманутого пенсионера.

Ранее мы сообщали, что суд отменил кредит на 113 тысяч рублей, оформленный 12-летней омичкой.