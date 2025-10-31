Количество жертв «ангарского маньяка» выросло

В августе 2008 года на Московском тракте в Ангарске Попков остановился на обочине, чтобы заменить пробитое колесо своего автомобиля. Там он встретил двух 27-летних женщин, с которыми ранее не был знаком. В процессе знакомства между Попковым и ними возник конфликт. По словам обвиняемого, причиной ссоры стало то, что женщины находились в состоянии наркотического опьянения. Пока одна из женщин находилась в салоне автомобиля Попкова, он напал на ее подругу, которая оставалась на улице. Маньяк накинул на шею жертвы веревку и стянул ее концы. После убийства первой жертвы Попков вернулся к своему авто, вывел из него вторую женщину и расправился с ней аналогичным способом.