Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске женщина на иномарке въехала в остановку, пострадали пять человек

Водитель перепутала педали газа и тормоза.

Источник: Комсомольская правда

На территории Железнодорожного района Новосибирска сегодня произошла авария с участием автомобиля Ravon Nexia. Водитель при выезде с придомовой территории, перепутав педали газа и тормоза, совершила наезд на остановку общественного транспорта на улице Владимировской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних ребенка, а также три женщины. Пострадавшие были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.