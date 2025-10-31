В Новосибирске женщина на иномарке въехала в остановку, пострадали пять человек

На территории Железнодорожного района Новосибирска сегодня произошла авария с участием автомобиля Ravon Nexia. Водитель при выезде с придомовой территории, перепутав педали газа и тормоза, совершила наезд на остановку общественного транспорта на улице Владимировской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.