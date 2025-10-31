Гендиректора компании по поставкам дронов арестовали за хищение бюджетных миллионов

Это не первый случай выявления серьезных нарушений в транспортной сфере Сибири. В августе-сентябре 2024 года в Красноярске были задержаны два сотрудника авиакомпании и представитель коммерческой организации по подозрению во взяточничестве за незаконный перегруз самолета, в результате чего компания избежала расходов на сумму 2,8 миллиона рублей. Правоохранительные органы региона также ранее выявляли нарушения в аэропортах, связанные с эксплуатацией транспорта без надлежащей регистрации и документов.