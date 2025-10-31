Сотрудница полиция Владивостока создала схему по легализации мигрантов с привлечением супруга

Завершая проверку, прокуратура выяснила, что бывшая сотрудница органов внутренних дел не только фабриковала информацию о правовом положении иностранцев, но и предоставила недостоверную информацию в декларации о доходах и расходах. К полиции Владивостока и чиновнице был предъявлен иск, по итогам рассмотрения которого формулировку в приказе об увольнении изменили на «уволена в связи с утратой доверия». А расследование уголовного дела продолжается.