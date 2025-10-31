Сотрудница полиция Владивостока создала схему по легализации мигрантов с привлечением супруга

Женщина, занимая должность старшего инспектора по вопросам миграции городского отдела полиции № 3, осуществляла регистрацию иностранцев по фиктивным основаниям. В одном случае стороной, принимающей иностранную рабочую силу, стал её супруг. Схема вскрылась в процессе прокурорской проверки соблюдения антикоррупционного законодательства.
Было возбуждено уголовно дело о превышении должностных полномочий из личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), а начальнику УМВД по Владивостоку прокурор внёс представление об устранении нарушения закона — подразумевалось, что он уволит неблагонадёжного инспектора.
Однако сотрудница уволилась с формулировкой «по собственному желанию».
Завершая проверку, прокуратура выяснила, что бывшая сотрудница органов внутренних дел не только фабриковала информацию о правовом положении иностранцев, но и предоставила недостоверную информацию в декларации о доходах и расходах. К полиции Владивостока и чиновнице был предъявлен иск, по итогам рассмотрения которого формулировку в приказе об увольнении изменили на «уволена в связи с утратой доверия». А расследование уголовного дела продолжается.
В Приморском крае продолжается работа по противодействию нелегальной миграции. Так, в Артёмовском городском округе в рамках операции «Нелегал-2025» силовики задержали 48 иностранцев, не имеющих законных оснований для пребывания в России. Все они подлежат административному выдворению, 43 из задержанных мигрантов признаны нежелательными в России, им запрещён повторный въезд в страну на срок от трёх до 10 лет.