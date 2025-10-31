Ричмонд
ФСБ задержала диверсанта из Коми, пытавшегося уехать воевать на Украину

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Диверсант из Коми, пытавшийся уехать на Украину воевать против ВС РФ, задержан в поезде, следовавшем в Белгород, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Источник: © РИА Новости

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Печоры, подозреваемого в государственной измене», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант, поддерживая киевский режим, решил вступить в террористическую организацию для участия в диверсионной деятельности и планировал выезд на Украину для участия в боевых действиях против российских вооруженных сил. Через Telegram он передал свои данные куратору этой организации и выполнил разведывательное задание, связанное с объектом стратегической инфраструктуры в Печоре.

«В июне 2025 года при следовании железнодорожным транспортом по маршруту г. Печора — г. Белгород с целью перехода на территорию Украины фигурант задержан сотрудниками органа безопасности», — добавили в ФСБ.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК России, включая государственную измену и участие в террористической деятельности, что может привести к пожизненному заключению.