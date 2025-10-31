ФСБ задержала диверсанта из Коми, пытавшегося уехать воевать на Украину

Отмечается, что фигурант, поддерживая киевский режим, решил вступить в террористическую организацию для участия в диверсионной деятельности и планировал выезд на Украину для участия в боевых действиях против российских вооруженных сил. Через Telegram он передал свои данные куратору этой организации и выполнил разведывательное задание, связанное с объектом стратегической инфраструктуры в Печоре.