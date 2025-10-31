В Сырдарьинской области на трассе сгорел грузовик: видео появилось в соцсетях

Как сообщили в МЧС, 30 октября в 12:43 на номер «112» поступил звонок о возгорании в движущемся грузовом автомобиле. Инцидент произошёл в Сырдарьинском районе, на территории махалли «Исломобод» города Бахт, на 77-м километре автодороги М-34 (Ташкент — Душанбе).