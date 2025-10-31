Ричмонд
В Сырдарьинской области на трассе сгорел грузовик: видео появилось в соцсетях

Vaib.uz (Узбекистан. 31 октября). Накануне в социальных сетях распространилось видео с места происшествия — на кадрах видно, как на обочине трассы полностью охвачен пламенем грузовик. Огонь быстро распространялся, практически полностью уничтожив кабину.

Источник: Vaib.Uz

Как сообщили в МЧС, 30 октября в 12:43 на номер «112» поступил звонок о возгорании в движущемся грузовом автомобиле. Инцидент произошёл в Сырдарьинском районе, на территории махалли «Исломобод» города Бахт, на 77-м километре автодороги М-34 (Ташкент — Душанбе).

В результате пожара сгорели салон грузовика, грузовой отсек и находившиеся внутри различные грузы. Пожарно-спасательные экипажи прибыли на место и ликвидировали возгорание в 13:15. К счастью, обошлось без пострадавших.

Причины возгорания и сумма причинённого ущерба устанавливаются.