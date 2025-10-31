Мошенники предлагают уральцам купить «уголок потребителя» Роспотребнадзора

В региональном Управлении Роспотребнадзора предупредили свердловских предпринимателей о мошенниках. Неизвестные звонят бизнесменам и представляются сотрудниками надзорного органа.
«Под предлогом предстоящей проверки предлагают купить “уголок потребителя”, журналы и сертификаты», — рассказали в ведомстве.
Там подчеркнули, что ни Роспотребнадзор, ни «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» не осуществляют продажу «уголков потребителей».
О подобных случаях жителей региона просят сообщать в полицию.