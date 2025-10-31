Ричмонд
Мошенники предлагают уральцам купить «уголок потребителя» Роспотребнадзора

В ведомстве подчеркивают, что не оказывают подобные услуги.

Источник: Аргументы и факты

В региональном Управлении Роспотребнадзора предупредили свердловских предпринимателей о мошенниках. Неизвестные звонят бизнесменам и представляются сотрудниками надзорного органа.

«Под предлогом предстоящей проверки предлагают купить “уголок потребителя”, журналы и сертификаты», — рассказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что ни Роспотребнадзор, ни «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» не осуществляют продажу «уголков потребителей».

О подобных случаях жителей региона просят сообщать в полицию.