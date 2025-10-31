Ричмонд
Силовики задержали в поезде, следовавшем в Белгород, диверсанта из Коми

Силовики задержали в поезде, следовавшем в Белгород, диверсанта из Коми, который пытался уехать на Украину. Мужчина хотел воевать против ВС РФ. Об этом в пятницу 31 октября, сообщили в ФСБ.

Новость дополняется.