Силовики задержали в поезде, следовавшем в Белгород, диверсанта из Коми, который пытался уехать на Украину. Мужчина хотел воевать против ВС РФ. Об этом в пятницу 31 октября, сообщили в ФСБ.
Новость дополняется.
