Появилось видео с места ДТП с трамваем и двумя маршрутками на мосту в Туле

В результате ДТП, предварительно, погибли четыре человека.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Тульской области показала видео с места ДТП с участием трамвая, двух маршруток и легвовушки, которое произошло сегодня утром недалеко от дома № 2 по ул. Пролетарской.

На месте аварии находятся оперативные службы. Их работу координирует прокурор Пролетарского района Тулы Владимир Савич.

Будет дана оценка соблюдению требований закона при организации перевозки пассажиров. В региональном СК сообщили, что по факту аварии с участием общественного транспорта заведено уголовное дело.

Напомним, по предварительным данным, в результате столкновения трамвая, двух маршрутных такси и легковушки погибли четыре человека. Также известно о 19 пострадавших.