В Ялте из-за утечки без газа остались несколько улиц

В Ялте из-за аварии на газопроводе было временно прекращено газоснабжение на ряде улиц. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымгазсети».
30 октября в аварийно-диспетчерскую службу поступило сообщение о запахе газа на переулке Лавровом. Прибывшие на место специалисты обнаружили утечку на фланцевом соединении надземного газопровода среднего давления.
Для ликвидации аварии газоснабжение было временно ограничено. Без газа остались жители улиц Боткинская (дома № 21,35), Кирова (№ 26,30,30а, 32), Чехова (№ 21,25,31) и переулка Лаврового (№ 4,5,6) — всего 65 абонентов.
После завершение ремонтных работ специалисты приступили к восстановлению подачи газа. К 16:00 того же дня газоснабжение вернулось.
Ранее мы писали, что в Крыму проводится диагностика газопроводов, идет ремонт на определенных участках. Уже удалось привести в соответствие 170 километров сетей.