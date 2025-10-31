Гендиректоров Дорожной службы Иркутской области арестовали за мошенничество

Гендиректоров Дорожной службы Иркутской области заключен под стражу за мошенничество. Руководитель АО «ДСИО» подозревается в хищении 14 660 205 рублей, принадлежащих областному бюджету. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции Приангарья, преступление совершено в рамках исполнения контракта на строительство инфраструктуры для туристической зоны в Слюдянском районе.
— А генеральный директор ООО «ДСИО» обвиняется в получении взяток в крупном размере при исполнении вышеуказанного контракта.
Обвиняемые могут скрыться, помешать следствию или уничтожить доказательства. В связи с этим, суд принял решение заключить их под стражу до 27 декабря 2025 года включительно. Двое лиц, обвиняемых в мошенничестве в рамках исполнения контракта, были помещены под домашний арест на тот же период.