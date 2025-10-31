Гендиректоров Дорожной службы Иркутской области арестовали за мошенничество

Обвиняемые могут скрыться, помешать следствию или уничтожить доказательства. В связи с этим, суд принял решение заключить их под стражу до 27 декабря 2025 года включительно. Двое лиц, обвиняемых в мошенничестве в рамках исполнения контракта, были помещены под домашний арест на тот же период.