Мужчина задержан после кражи 257 пожарных рукавов в Подмосковье

«257 пожарных рукавов были похищены из многоквартирных домов. Кому понадобились средства пожаротушения в таком количестве — выяснили мои коллеги из уголовного розыска УМВД России по Одинцовскому городскому округу. По предварительным данным, злоумышленник и его знакомый заходили в подъезды многоквартирных домов, расположенных на бульваре Эйнштейна. Там они похищали пожарные рукава и скрывались на автомобиле. Ущерб от их действий составил около 1,5 млн руб. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность одного из подозреваемых и задержали его в Москве. Выяснилось, что ранее мужчина был судим за аналогичное преступление», — рассказала Волк.