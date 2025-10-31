Ричмонд
Мужчина задержан после кражи 257 пожарных рукавов в Подмосковье

Полицейские задержали подозреваемого в краже 257 пожарных рукавов в Одинцовском городском округе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«257 пожарных рукавов были похищены из многоквартирных домов. Кому понадобились средства пожаротушения в таком количестве — выяснили мои коллеги из уголовного розыска УМВД России по Одинцовскому городскому округу. По предварительным данным, злоумышленник и его знакомый заходили в подъезды многоквартирных домов, расположенных на бульваре Эйнштейна. Там они похищали пожарные рукава и скрывались на автомобиле. Ущерб от их действий составил около 1,5 млн руб. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность одного из подозреваемых и задержали его в Москве. Выяснилось, что ранее мужчина был судим за аналогичное преступление», — рассказала Волк.

Она добавила, что по данному факту следственным управлением УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские предпринимают все необходимые меры по задержанию соучастника противоправной деятельности.

