Во Владивостоке спасатели потушили пожар в санатории

Во Владивостоке на улице Маковского произошел пожар в одном из зданий санатория. Возгорание проводов в кабель-канале на первом этаже быстро ликвидировали огнеборцы МЧС России.
До прибытия пожарных расчетов из административно-хозяйственного блока самостоятельно эвакуировались 86 человек. Помещения на верхних этажах успели заполниться дымом.
Во время происшествия сотрудники МЧС провели успешную операцию по спасению. Они вызволили женщину, которая оказалась заблокирована в остановившемся между вторым и третьим этажами лифте.
Возгорание было устранено на площади около 4 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.
Для установления всех причин и обстоятельств случившегося дознаватели МЧС России начали проверку.