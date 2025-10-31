Ричмонд
Во Владивостоке спасатели потушили пожар в санатории

Спасатели эвакуировали 86 человек и спасли женщину из заблокированного лифта.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке на улице Маковского произошел пожар в одном из зданий санатория. Возгорание проводов в кабель-канале на первом этаже быстро ликвидировали огнеборцы МЧС России.

До прибытия пожарных расчетов из административно-хозяйственного блока самостоятельно эвакуировались 86 человек. Помещения на верхних этажах успели заполниться дымом.

Во время происшествия сотрудники МЧС провели успешную операцию по спасению. Они вызволили женщину, которая оказалась заблокирована в остановившемся между вторым и третьим этажами лифте.

Возгорание было устранено на площади около 4 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

Для установления всех причин и обстоятельств случившегося дознаватели МЧС России начали проверку.