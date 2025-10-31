Арестован директор дорожной службы Иркутской области

Гендиректор АО «ДСИО» обвиняется в мошенничестве группой лиц при исполнении контракта на строительство инфраструктуры для особой экономической зоны в Слюдянском районе. Второй фигурант — руководитель ООО «ДСИО» — обвиняется в получении крупных взяток. Еще двум обвиняемым по тому же делу суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Все фигуранты проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере.