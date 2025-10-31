ФСБ сняла с поезда жителя Коми, собиравшегося вступить в украинское формирование

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили попытку государственной измены со стороны жителя Республики Коми. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, злоумышленника задержали в поезде, следовавшем в Белгородскую область.
В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанный житель города Печоры принял сознательное решение о вступлении в украинскую военизированную организацию, которая признана террористической и запрещена на территории РФ. Целью было участие в диверсионно-разведывательной деятельности против России.
Для реализации своего плана злоумышленник через мессенджер Telegram передал куратору террористической организации свои анкетные данные. Затем он выполнил проверочное задание, подготовив фото- и видеоматериалы стратегического объекта топливно-энергетического комплекса в Печоре.
В июне 2025 года при следовании по железнодорожному маршруту Печора — Белгород он был задержан сотрудниками органов безопасности. Мужчина планировал пересечь границу для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщали о предотвращении подготовки теракта на объекте транспорта в Ставропольском крае. Так, сотрудниками службы был задержан житель Георгиевска 1980 года рождения, действовавший по заданию украинских спецслужб.