Мужчины украли 257 пожарных рукавов на 1,5 миллиона из жилых домов в Подмосковье

Правоохранители проанализировали записи с камер видеонаблюдения и установили местонахождение одного из мужчин. Его поймали на территории столицы. Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. В его отношении возбудили дело и отправили мужчину в СИЗО. Теперь ему грозит до десяти лет колонии. Полицейские работают над поимкой соучастника этого преступления.