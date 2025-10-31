Мужчины украли 257 пожарных рукавов на 1,5 миллиона из жилых домов в Подмосковье

Двое мужчин решили обогатиться и украли 257 пожарных рукавов из жилых многоквартирных домов в Одинцовском городском округе. Одного из подозреваемых задержали. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— По предварительным данным, злоумышленник и его знакомый заходили в подъезды многоквартирных домов, расположенных на бульваре Эйнштейна. Там они похищали пожарные рукава и скрывались на автомобиле. Ущерб от их действий составил около 1,5 миллиона рублей, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.
Правоохранители проанализировали записи с камер видеонаблюдения и установили местонахождение одного из мужчин. Его поймали на территории столицы. Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. В его отношении возбудили дело и отправили мужчину в СИЗО. Теперь ему грозит до десяти лет колонии. Полицейские работают над поимкой соучастника этого преступления.
Накануне стало известно о том, что правоохранители задержали мужчину за кражу стройматериалов и электроинструментов из частного дома в Сергиевом Посаде. Подозреваемым оказался бывший зэк. Сумма ущерба составила более миллиона рублей, однако похищенное имущество вернули владельцам. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.