В Челябинске мужчина с мачете напал на бывшую жену и ее сожителя

Потерпевшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение, находятся в реанимации.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинске мужчина с мачете напал на бывшую жену и ее сожителя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в Металлургическом районе рано утром 31 октября.

«Находясь у дома 2-В по улице Румянцева, 37-летний мужчина, используя мачете, нанес 34-летней бывшей супруге и ее 39-летнему сожителю множественные удары по голове и туловищу», — рассказали в региональном следственном управлении.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц».

Злоумышленник задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, назначен комплекс судебных экспертиз.

«Сообщение о совершении особо тяжкого преступления поступило в дежурную часть Отдела полиции “Металлургический” от очевидцев. На указанный адрес незамедлительно был направлен экипаж полка патрульно-постовой службы УМВД. Оперативно прибывшие полицейские задержали нападавшего», — добавили в региональном Главке МВД.

Предварительно установлено, что преступление совершено на почве ревности.