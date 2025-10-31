В Челябинске мужчина с мачете напал на бывшую жену и ее сожителя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все произошло в Металлургическом районе рано утром 31 октября.
«Находясь у дома 2-В по улице Румянцева, 37-летний мужчина, используя мачете, нанес 34-летней бывшей супруге и ее 39-летнему сожителю множественные удары по голове и туловищу», — рассказали в региональном следственном управлении.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц».
Злоумышленник задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, назначен комплекс судебных экспертиз.
«Сообщение о совершении особо тяжкого преступления поступило в дежурную часть Отдела полиции “Металлургический” от очевидцев. На указанный адрес незамедлительно был направлен экипаж полка патрульно-постовой службы УМВД. Оперативно прибывшие полицейские задержали нападавшего», — добавили в региональном Главке МВД.
Предварительно установлено, что преступление совершено на почве ревности.