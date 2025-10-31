Ричмонд
СМИ: Мошенники уговорили жительницу Люберец продать жилье и взорвать военного

Семья взяла ипотеку, но попала на развод: пенсионерку из Люберец украинские мошенники уговорили продать жилье и взорвать военного. Как пишет Mash, теперь женщина пытается выселить новых жильцов.

Сообщается, что весной этого года 74-летняя Татьяна Шафиуловна выставила на продажу двухкомнатную квартиру за пять миллионов рублей. На пенсионерку вышли украинские мошенники, которые предупредили ее о «махинациях» и убедили фиктивно продать квартиру.

При этом Шафиуловна передала курьеру 100 тысяч рублей, а сама перевозила канистры и приборы, не зная, что внутри были самодельные взрывные устройства. Пенсионерка хотела подорвать военного на лавочке у подъезда, но ее перехватили силовики. Женщину задержали за незаконное использование СВУ, но отпустили из СИЗО ввиду преклонного возраста.

Квартиру женщины купила молодая семья из Тамбовской области. По словам владельца квартиры, после сделки с супругами связался адвокат пенсионерки, рассказал о задержании и передал ключи. Позже семейство узнало, что Татьяна требует квартиру обратно, так как действовала под влиянием аферистов, сообщается в публикации.

До этого другая пожилая жительница столицы отсудила проданное жилье спустя шесть лет. Она заявила, что страдает от умственной отсталости. Покупатели остались без квартиры и денег. Почему суд принял такое решение, можно ли его изменить и как застраховать себя от такой ситуации, выясняла «Вечерняя Москва».