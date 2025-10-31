Ричмонд
Большегрузы могут временно запретить на дорогах Башкирии

Минтранс Башкирии предложил сезонные ограничения для тяжелого транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии могут ввести временные ограничения для движения тяжелых грузовиков в периоды, когда дорожное покрытие особенно уязвимо. Согласно проекту министерства транспорта республики, речь идет о времени весенней распутицы и о жарких летних днях.

Планируется, что с 1 по 30 апреля 2026 года, а также с 1 июня по 31 августа движение большегрузов будет ограничено. В эти периоды для тяжелого транспорта установят предельную нагрузку на ось не более 6 тонн. Летнее ограничение будет действовать в те дни, когда температура воздуха превышает 32 градуса тепла.

Исключения сделают для ряда важных категорий транспорта. Под запрет не попадут автобусы, бензовозы, сельскохозяйственная техника во время полевых работ, а также спецмашины, занятые на строительных объектах.

В министерстве транспорта пояснили, что такие меры необходимы для сохранения дорожного полотна. Без сезонных ограничений дороги быстро разрушаются, что ведет к резкому увеличению расходов на их восстановление.

