Большегрузы могут временно запретить на дорогах Башкирии

Планируется, что с 1 по 30 апреля 2026 года, а также с 1 июня по 31 августа движение большегрузов будет ограничено. В эти периоды для тяжелого транспорта установят предельную нагрузку на ось не более 6 тонн. Летнее ограничение будет действовать в те дни, когда температура воздуха превышает 32 градуса тепла.