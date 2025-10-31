Мужчина погиб в ночной аварии на воронежской трассе

Согласно предварительным данным, в аварии был задействован один автомобиль — «Киа Церато».



Приблизительно в 23.00 на 36 километре дороги «М-4» «Дон» — Бутурлиновка — Воробьевка — Калач его водитель, 42-летний местный житель, выехал на встречную полосу и, не справившись с управлением, допустил съезд на обочину, где затем машина врезалась в опору ЛЭП.



В результате аварии водитель получил травмы, от которых скончался на месте до приезда врачей скорой помощи. По факту ДТП со смертельным исходом полицейские проводят проверку.