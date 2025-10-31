Самолет президента Колумбии не смог сесть на дозаправку из-за санкций США

«Это была американская компания, с которой ВВС Колумбии заключили контракт на поставку всего своего топлива за границу, чего никогда не должно было случиться, и местом ее расположения были африканские острова Кабо-Верде. Испания помогла мне, как раз наоборот», — уточнил Петро в третьей публикации в социальной сети.