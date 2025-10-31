Суд по делу Bek Air: прокурор попросил признать погибших пилотов виновными в авиакатастрофе

Гособвинитель Айдос Палманов зачитал, что летный экипаж воздушного судна не выполнил требования НПА Казахстана, эксплуатационно-технической документации, руководства по эксплуатации воздушного судна, руководства по летной эксплуатации воздушного судна, руководства по техобслуживанию воздушного судна и других международных стандартов и внутренних документов Bek Air. Это привело к выполнению полета с наличием снежно-ледяных отложений на крыле, что в совокупности с неверной взлетной конфигурацией и неправильными действиями экипажа в условиях наземного обледенения повлекло катастрофу с человеческими жертвами.