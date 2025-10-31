Суд по делу Bek Air: прокурор попросил признать погибших пилотов виновными в авиакатастрофе

В результате авиационного происшествия, по словам прокурора, наступила смерть 13 человек. Прокурор попросил признать Марата Муратаева и Миржана Мулдакулова виновными без назначения уголовного наказания в связи со смертью, а гражданские иски потерпевшей стороны удовлетворить в полном объеме. С АО «Bek Air» предлагается взыскать компенсацию морального и материального вреда на сумму 4 870 292 195 тенге и 7 тысяч долларов США.
Гособвинитель Айдос Палманов зачитал, что летный экипаж воздушного судна не выполнил требования НПА Казахстана, эксплуатационно-технической документации, руководства по эксплуатации воздушного судна, руководства по летной эксплуатации воздушного судна, руководства по техобслуживанию воздушного судна и других международных стандартов и внутренних документов Bek Air. Это привело к выполнению полета с наличием снежно-ледяных отложений на крыле, что в совокупности с неверной взлетной конфигурацией и неправильными действиями экипажа в условиях наземного обледенения повлекло катастрофу с человеческими жертвами.
Прокурор также сообщил, что командир воздушного судна Муратбаев и второй пилот Мулдакулов, имея продолжительный практический опыт работы, нарушили правила эксплуатации воздушного транспорта. Они действовали по неосторожности из-за преступной самонадеянности, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий своих действий и легкомысленно рассчитывая на их предотвращение. Таким образом, они нарушили правила эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло смерть более двух лиц, причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью и крупный ущерб.