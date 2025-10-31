Ричмонд
В Севастополе четверо мужчин пойдут под суд за незаконный вылов кефали

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. В Севастополе четверо мужчин обвиняются в незаконном вылове более 10 тысяч экземпляров кефали в акватории Черного моря, сообщает прокуратура города.

Источник: Прокуратура Севастополя

По данным следствия, 27 февраля 2025 года в бухте Камышовой у причала № 231 обвиняемые — трое жителей Севастополя и симферополец — установили сеть для массового вылова рыбы. Сачками они вычерпали из воды крупный улов кефали сингиль, погрузили рыбу в ящики и планировали переработать ее в помещении цеха, расположенного на том же причале.

«Сеть является орудием массового истребления водных биологических ресурсов. В соответствии с действующим законодательством ее использование при осуществлении любительского рыболовства запрещено», — уточнили в прокуратуре.

В результате государству был причинен ущерб на сумму свыше 6,9 миллиона рублей.

Нарушители задержаны, незаконно добытая рыба изъята, а на имущество, транспорт и денежные средства обвиняемых наложен арест.

Все четверо злоумышленников обвиняются по части 3 статьи 256 УК РФ — незаконный вылов водных биологических ресурсов способом массового их истребления группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба.

«Кроме того, прокуратура предъявила исковое заявление о взыскании с обвиняемых полной суммы причиненного ущерба», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, больше ста тонн рыбы изъяты в подпольных цехах в ходе оперативного мероприятия «Путина-2025» в Краснодарском крае. Правоохранители обнаружили места сбыта и незаконного производства нелегальной рыбной продукции, выявляли не только факты браконьерства, но и другие нарушения, связанные с оборотом водных биоресурсов.