В Севастополе четверо мужчин пойдут под суд за незаконный вылов кефали

По данным следствия, 27 февраля 2025 года в бухте Камышовой у причала № 231 обвиняемые — трое жителей Севастополя и симферополец — установили сеть для массового вылова рыбы. Сачками они вычерпали из воды крупный улов кефали сингиль, погрузили рыбу в ящики и планировали переработать ее в помещении цеха, расположенного на том же причале.
«Сеть является орудием массового истребления водных биологических ресурсов. В соответствии с действующим законодательством ее использование при осуществлении любительского рыболовства запрещено», — уточнили в прокуратуре.
В результате государству был причинен ущерб на сумму свыше 6,9 миллиона рублей.
Нарушители задержаны, незаконно добытая рыба изъята, а на имущество, транспорт и денежные средства обвиняемых наложен арест.
Все четверо злоумышленников обвиняются по части 3 статьи 256 УК РФ — незаконный вылов водных биологических ресурсов способом массового их истребления группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба.
«Кроме того, прокуратура предъявила исковое заявление о взыскании с обвиняемых полной суммы причиненного ущерба», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, больше ста тонн рыбы изъяты в подпольных цехах в ходе оперативного мероприятия «Путина-2025» в Краснодарском крае. Правоохранители обнаружили места сбыта и незаконного производства нелегальной рыбной продукции, выявляли не только факты браконьерства, но и другие нарушения, связанные с оборотом водных биоресурсов.