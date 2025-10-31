В Севастополе четверо мужчин пойдут под суд за незаконный вылов кефали

По данным следствия, 27 февраля 2025 года в бухте Камышовой у причала № 231 обвиняемые — трое жителей Севастополя и симферополец — установили сеть для массового вылова рыбы. Сачками они вычерпали из воды крупный улов кефали сингиль, погрузили рыбу в ящики и планировали переработать ее в помещении цеха, расположенного на том же причале.