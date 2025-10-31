В Пермском крае 13-летний мальчик не вернулся домой с прогулки

Волонтеры поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей» опубликовали ориентировку на 13-летнего Радиона Мокрушина. Школьник не вернулся домой с прогулки 30 октября. Сейчас его ищут волонтеры и полицейские.
Приметы.
Рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые. Был одет в черную куртку с капюшоном, черные спортивные штаны, полосатую черно-оранжевую кофту, черные кроссовки.
Всех, кто видел школьника, просят сообщать по телефонам: 8 912 880 41 60 (Волонтеры); Инфорг 8 991 809 77 99 (Юлия).