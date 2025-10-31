Женщину с криминальным прошлым поймали на краже из магазина в Хабаровске

В Хабаровске полицейские задержали женщину, подозреваемую в серии краж из магазина спортивной одежды. За несколько недель она вынесла товар на десятки тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
53-летняя жительница Центрального района с августа по сентябрь этого года неоднократно воровала вещи из магазина спортивной одежды и экипировки. Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.
Добычей хабаровчанки стали две женские куртки, брюки и спортивный костюм. Украденные вещи она продала незнакомым людям в районе Центрального рынка за 10 тысяч рублей, а деньги потратила на личные нужды.
«Женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности — за кражи, мошенничество и хранение наркотиков. Некоторое время назад она отбывала наказание в колонии», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.
По данным полиции, легального источника дохода у хабаровчанки нет. Сейчас против нее открыты уголовные дела по статье УК РФ «Кража». Максимальное наказание по ней — до двух лет лишения свободы. В отношении женщины избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.