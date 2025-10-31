Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщину с криминальным прошлым поймали на краже из магазина в Хабаровске

Местная жительница вынесла одежду на 50 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске полицейские задержали женщину, подозреваемую в серии краж из магазина спортивной одежды. За несколько недель она вынесла товар на десятки тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

53-летняя жительница Центрального района с августа по сентябрь этого года неоднократно воровала вещи из магазина спортивной одежды и экипировки. Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.

Добычей хабаровчанки стали две женские куртки, брюки и спортивный костюм. Украденные вещи она продала незнакомым людям в районе Центрального рынка за 10 тысяч рублей, а деньги потратила на личные нужды.

«Женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности — за кражи, мошенничество и хранение наркотиков. Некоторое время назад она отбывала наказание в колонии», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.

По данным полиции, легального источника дохода у хабаровчанки нет. Сейчас против нее открыты уголовные дела по статье УК РФ «Кража». Максимальное наказание по ней — до двух лет лишения свободы. В отношении женщины избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.