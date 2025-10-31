Женщину с криминальным прошлым поймали на краже из магазина в Хабаровске

По данным полиции, легального источника дохода у хабаровчанки нет. Сейчас против нее открыты уголовные дела по статье УК РФ «Кража». Максимальное наказание по ней — до двух лет лишения свободы. В отношении женщины избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.