Полицейского из Владивостока будут судить за хулиганство в отношении подростка

Расследование уголовного дела о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ) завершено, дело с утверждённым обвинительным заключением передают в Ленинский районный суд. В органах проводят свою собственную служебную проверку, по итогам которой полицейскому грозит увольнение в связи с утратой доверия. Завершение проверки находится на контроле прокуратуры.