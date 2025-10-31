Полицейского из Владивостока будут судить за хулиганство в отношении подростка

Конфликт между силовиком и 15-летним школьником возник в августе 2025 года возле дома № 9 по улице Черняховского. Полицейский, являясь дежурным местного отдела МВД, инициировал конфликт по малозначительному поводу, в ходе разборок он угрожал подростку применением насилия и избил юношу.
Расследование уголовного дела о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ) завершено, дело с утверждённым обвинительным заключением передают в Ленинский районный суд. В органах проводят свою собственную служебную проверку, по итогам которой полицейскому грозит увольнение в связи с утратой доверия. Завершение проверки находится на контроле прокуратуры.
Тем временем из органов внутренних дел уволили ещё одну сотрудницу — старшего инспектора по вопросам миграции городского отдела полиции № 3 Владивостока, которая реализовала незаконную схему легализации иностранных граждан.
Также проводится служебная проверка в органах внутренних дел по факту предполагаемого бездействия полицейских, не ставших рассматривать заявление местной жительницы. Женщина сообщала в правоохранительные органы о противоправных действиях со стороны мужа. Дело закончилось убийством — мужчина подкараулил супругу возле подъезда и зарезал.