Аферисты предлагают помощь в поиске без вести пропавших бойцов СВО в Приангарье

Мошенники рассылают фейковые сообщения от имени волонтеров фонда «Защитники Отечества».

Источник: IrkutskMedia.ru

Мошенники рассылают фейковые сообщения в интернете от имени волонтеров фонда «Защитники Отечества» с предложением помочь в поиске пропавших без вести бойцов СВО в Иркутской области. Для убедительности злоумышленники создают онлайн-сообщества с патриотичными постами.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по области сообщает, на фейковых каналах обычно небольшое количество подписчиков. Зачастую такие сообщества существуют всего несколько дней.

Напомним, очередной фейк о якобы снижении величины единовременной выплаты в зоне СВО замечен в Иркутской области. Дезинформация распространяется через тг-каналы (18+).