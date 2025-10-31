Аферисты предлагают помощь в поиске без вести пропавших бойцов СВО в Приангарье

Мошенники рассылают фейковые сообщения в интернете от имени волонтеров фонда «Защитники Отечества» с предложением помочь в поиске пропавших без вести бойцов СВО в Иркутской области. Для убедительности злоумышленники создают онлайн-сообщества с патриотичными постами.