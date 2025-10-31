Тарифы на платные парковки в Уфе не изменятся до нового года

Стоимость платных парковочных мест в центральной части Уфы не изменится до конца текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. При этом в мэрии допустили, что в следующем году цены могут пересмотреть на наиболее загруженных участках.
Напомним, что ранее представитель транспортного управления Олег Хмарин высказывал предположение о возможном повышении тарифов в связи с высоким спросом на парковочные места.
В настоящее время плата за час стоянки в будние дни составляет 40 рублей. Как отмечают в мэрии, это один из самых доступных тарифов среди российских городов. Для водителей действуют льготные условия: первые 20 минут парковки бесплатны, а возле социальных, спортивных, медицинских и культурных учреждений — целый час. В субботу и воскресенье парковка вообще не требует оплаты.
По данным администрации, большинство автовладельцев тратят на парковку от 150 до 350 рублей в месяц, обычно оставляя машины на один-два часа. Всего в системе зарегистрировано около 108 тысяч пользователей, причем более 81 тысячи из них активно пользуются парковками.
