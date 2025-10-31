Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарифы на платные парковки в Уфе не изменятся до нового года

В уфимском центре сохранятся действующие расценки на парковки.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость платных парковочных мест в центральной части Уфы не изменится до конца текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. При этом в мэрии допустили, что в следующем году цены могут пересмотреть на наиболее загруженных участках.

Напомним, что ранее представитель транспортного управления Олег Хмарин высказывал предположение о возможном повышении тарифов в связи с высоким спросом на парковочные места.

В настоящее время плата за час стоянки в будние дни составляет 40 рублей. Как отмечают в мэрии, это один из самых доступных тарифов среди российских городов. Для водителей действуют льготные условия: первые 20 минут парковки бесплатны, а возле социальных, спортивных, медицинских и культурных учреждений — целый час. В субботу и воскресенье парковка вообще не требует оплаты.

По данным администрации, большинство автовладельцев тратят на парковку от 150 до 350 рублей в месяц, обычно оставляя машины на один-два часа. Всего в системе зарегистрировано около 108 тысяч пользователей, причем более 81 тысячи из них активно пользуются парковками.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.