Высказывания зоозащитников о гибели мальчика в СНТ проверят на экстремизм

Следственный комитет проверит на экстремизм высказывания зоозащитников о гибели 10-летнего мальчика в Березовском районе. Поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин после обращения журналистов.
Речь идет о сообщениях в чате «Собачья секта», скриншоты которых распространили СМИ.
«Сидите в бетонных тюрьмах тогда», «вот бы нарисовался маньяк, чтобы детей за ручку водили, и было всем счастье», «взять горючую смесь и сжечь все эти поселки» — это лишь часть фраз, написанных участниками чата.
По поручению Бастрыкина в СК по Красноярскому краю начали процессуальную проверку по статье о возбуждении ненависти либо вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).
«В рамках дела будут установлены участники чата, проведен их допрос, а также лингвистическая экспертиза сообщений», — рассказала krsk.aif.ru пресс-секретарь Следственного комитета Красноярского края Анастасия Дядечкина.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК. На данный момент скандальный чат удален. В статье krsk.aif.ru собрал все, что известно о ситуации с зоозащитниками, которые травили мать убитого собаками ребенка. Кроме того, кинолог Анищенко объяснил, как бродячие псы мутируют вне города, превращаясь в опасных хищников.