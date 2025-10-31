Ричмонд
Высказывания зоозащитников о гибели мальчика в СНТ проверят на экстремизм

Они травили мать убитого собаками ребенка из Березовского района и размышляли о поджоге всех дачных поселков.

Источник: Скриншот

Следственный комитет проверит на экстремизм высказывания зоозащитников о гибели 10-летнего мальчика в Березовском районе. Поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин после обращения журналистов.

Речь идет о сообщениях в чате «Собачья секта», скриншоты которых распространили СМИ.

«Сидите в бетонных тюрьмах тогда», «вот бы нарисовался маньяк, чтобы детей за ручку водили, и было всем счастье», «взять горючую смесь и сжечь все эти поселки» — это лишь часть фраз, написанных участниками чата.

По поручению Бастрыкина в СК по Красноярскому краю начали процессуальную проверку по статье о возбуждении ненависти либо вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).

«В рамках дела будут установлены участники чата, проведен их допрос, а также лингвистическая экспертиза сообщений», — рассказала krsk.aif.ru пресс-секретарь Следственного комитета Красноярского края Анастасия Дядечкина.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК. На данный момент скандальный чат удален. В статье krsk.aif.ru собрал все, что известно о ситуации с зоозащитниками, которые травили мать убитого собаками ребенка. Кроме того, кинолог Анищенко объяснил, как бродячие псы мутируют вне города, превращаясь в опасных хищников.