Высказывания зоозащитников о гибели мальчика в СНТ проверят на экстремизм

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК. На данный момент скандальный чат удален. В статье krsk.aif.ru собрал все, что известно о ситуации с зоозащитниками, которые травили мать убитого собаками ребенка. Кроме того, кинолог Анищенко объяснил, как бродячие псы мутируют вне города, превращаясь в опасных хищников.