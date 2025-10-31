В Сальске потушили частный дом и машину, выгорело 50 кв. метров

В Сальске, во дворе одного из частных домов, загорелся навес. После этого огонь в считанные минуты перекинулся на машину и кровлю постройки, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Оказалось, инцидент произошел еще в среду, 29 октября. Пламя полыхало на улице Лесной, пожарных вызвали соседи. Всего выгорело 50 кв. метров.
Позже дознаватель МЧС выяснил, что огонь на территории частного дома вспыхнул из-за аварийного режима работы «переноски», которая постоянно была включена в сеть.
Напомним, ранее на Дону потушили два пожара из-за вспыхнувших холодильников. В одном случае полностью сгорел деревянный частный дом.
