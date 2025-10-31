Сотрудника челябинского вуза будут судить за взятку на миллион

Мужчину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщило ведомство.



За три с половиной года замначальника получил от директора частной охранной организации, как лично, так и через посредников, более 1 млн рублей. Деньги ему передавали частями: сначала по 10 тыс., а потом по 30 тыс. рублей ежемесячно.



«Взамен обвиняемый обеспечивал беспрепятственное и своевременное оформление государственных контрактов на оказание услуг охраны в зданиях и помещениях ФГБОУ ВО “ЮУГАУ” в городе Троицке и Троицком районе Челябинской области, несмотря на отсутствие у коммерческой организации необходимого количества сотрудников с правом охранной деятельности. Также фигурант подписывал акты сдачи-приемки оказанных услуг без должной проверки их качества и не принимал меры по штрафным санкциям за нарушения условий контрактов», — рассказали в СК.



Арестован счет сотрудника, на котором хранится более 1 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.