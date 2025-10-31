Житель Бреста может сесть на 20 лет за рисунки на стене

Как установили правоохранители, 38-летний брестчанин работал на наркошоп и по заданию кураторов наносил на стены зданий «граффити» с информацией о легком заработке и покупке наркотиков. Нанеся рекламные рисунки, мужчина отправлял кураторам фото с отчетами.