Житель Бреста может сесть на 20 лет за рисунки на стене

В Бресте безработный мужчина может получить 20 лет тюрьмы за рисунки на зданиях.

Источник: Комсомольская правда

В Бресте будут судить 38-летнего безработного, который оставлял рисунки на стенах зданий и сооружений. Подробнее рассказали в управлении Следственного комитета по Брестской области.

Как установили правоохранители, 38-летний брестчанин работал на наркошоп и по заданию кураторов наносил на стены зданий «граффити» с информацией о легком заработке и покупке наркотиков. Нанеся рекламные рисунки, мужчина отправлял кураторам фото с отчетами.

Милиционеры вычислили и задержали фигуранта. Дома у него при обыске нашли аэрозольный баллончик, которым он наносил надписи.

Подозреваемый систематически употреблял опасные вещества, не женат и нигде не работал.

Брестчанина будут судить за пособничество участникам организованной группы в незаконном сбыте психотропов (ч.6 ст. 16, ч.4 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Еще неприлично отгонявший комаров на пляже в Гомеле пенсионер пойдет под суд.

