В убийстве женщины, чье тело без головы нашли в Екатеринбурге, признался ее сын

Поскольку у останков отсутствовала голова (ее нашли позднее — в пакете, метрах в двухстах от места), при погибшей не было одежды и документов, устанавливали личность по отпечаткам.
«Они совпали с полученными от гражданки одной из стран Центральной Азии, которая въехала на территорию России в 2023 году. Ею оказалась женщина 1984 года рождения, работавшая в ТЦ», — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.
Следователи провели ближайший круг общения жертвы и вышла на ее сына — он тоже прибыл в регион за заработки.
«Несмотря на то, что мать и сын жили по разным адресам — он на Решетникова, она — на Начдива Онуфриева — бытовые ссоры между ними вспыхивали часто. По одной из версий фигурант мог заманить жертву в парк якобы для того, чтобы сопроводить до новой съемной, более комфортной квартиры. По пути он решил раз и навсегда прекратить упреки в свой адрес», — рассказал начальник пресс-службы МВД региона Валерий Горелых.
По предварительным данным, убийство было совершено в ночь на 20 октября. Причем, злоумышленник рассказал о нем паре родственников, но те побоялись пойти в полицию.
«Когда сыщики спросили, как у него поднялась рука на родную мать, он ответил в том духе, что раньше неоднократно забивал домашний скот и к процессу привык», — говорит Горелых.
Молодой человек был допрошен и дал признательные показания. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. В ходе расследования помимо прочего органы проверят законность пребывания в стране и его, и убитой им женщины.