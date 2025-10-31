В убийстве женщины, чье тело без головы нашли в Екатеринбурге, признался ее сын

«Несмотря на то, что мать и сын жили по разным адресам — он на Решетникова, она — на Начдива Онуфриева — бытовые ссоры между ними вспыхивали часто. По одной из версий фигурант мог заманить жертву в парк якобы для того, чтобы сопроводить до новой съемной, более комфортной квартиры. По пути он решил раз и навсегда прекратить упреки в свой адрес», — рассказал начальник пресс-службы МВД региона Валерий Горелых.