Двух новосибирских подростков будут судить за покушение на военного

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних жителей региона. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункты “е”, “ж”, “з” части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по найму, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам)», — говорится в Telegram-канале ведомства.