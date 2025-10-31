Свердловского экс-министра Смирнова начнут судить 10 ноября

По версии следствия, Николай Смирнов, Игорь Чикризов и Андрей Кислицын с января 2023 года по март 2024 года получили через посредника взятку на сумму свыше 4,4 млн руб. Из них министр получил больше 980 тыс.руб., Игорь Чикризов — не менее 1 млн руб., а Андрей Кислицын — 2,5 млн руб. За эти деньги бывшие чиновники помогли подрядчику добиваться нужных согласований и получения технической документации.