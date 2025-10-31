Подростки устроили пожар в заброшенном вагоне на станции Урман

В Иглинском районе Башкирии произошел пожар в старом пассажирском вагоне, который стоял на станции Урман. Как выяснили сотрудники линейного отделения полиции, возгорание устроила группа подростков.
По информации правоохранителей, инцидент случился 26 октября. Четверо детей, гуляя рядом с железнодорожными путями, заметили заброшенный вагон и из любопытства заглянули внутрь. Одна из девушек попыталась поджечь матрас с помощью зажигалки. Когда он начал гореть, она попыталась потушить пламя, но от тлеющего материала вагон заполнился дымом, и вся компания поспешила выйти наружу.
Через некоторое время другая участница этой же группы снова зашла в вагон и повторно подожгла матрас. На этот раз справиться с огнем не удалось, что привело к пожару. Позже полицейским удалось установить личности всех четверых подростков, причастных к этому пожару.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.