Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяные вахтовики сорвали рейс из Иркутска в Магадан из-за места у окна

Им грозит штраф от 500 до 1000 рублей и попадание в «черный список» авиакомпании.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Трое мужчин из Бурятии, направлявшихся на вахту, сорвали рейс из Иркутска в Магадан через Читу. Как сообщили КП-Иркутск в транспортной полиции, они устроили конфликт на борту самолета из-за того, что не поделили место у окна.

— По словам очевидцев, мужчины начали ссориться и использовать нецензурную брань, не в силах договориться, кто же займет место у иллюминатора. На замечания бортпроводников дебоширы никак не реагировали, — пояснили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

В итоге, авиакомпания приняла решение отказать всем троим в перелете. Нарушителей сняли с рейса. Правоохранители привлекли мужчин к административной ответственности за мелкое хулиганство. Им грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Также вахтовики могут попасть в «черный список» авиаперевозчика.