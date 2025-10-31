Пьяные вахтовики сорвали рейс из Иркутска в Магадан из-за места у окна

Трое мужчин из Бурятии, направлявшихся на вахту, сорвали рейс из Иркутска в Магадан через Читу. Как сообщили КП-Иркутск в транспортной полиции, они устроили конфликт на борту самолета из-за того, что не поделили место у окна.