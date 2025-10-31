Пьяные вахтовики сорвали рейс из Иркутска в Магадан из-за места у окна

Трое мужчин из Бурятии, направлявшихся на вахту, сорвали рейс из Иркутска в Магадан через Читу. Как сообщили КП-Иркутск в транспортной полиции, они устроили конфликт на борту самолета из-за того, что не поделили место у окна.
— По словам очевидцев, мужчины начали ссориться и использовать нецензурную брань, не в силах договориться, кто же займет место у иллюминатора. На замечания бортпроводников дебоширы никак не реагировали, — пояснили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В итоге, авиакомпания приняла решение отказать всем троим в перелете. Нарушителей сняли с рейса. Правоохранители привлекли мужчин к административной ответственности за мелкое хулиганство. Им грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Также вахтовики могут попасть в «черный список» авиаперевозчика.