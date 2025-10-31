Жителя Петербурга оштрафовали из-за сине-желтого значка

По информации источника РИА Новости в оперативных службах региона, 78-летний Пушницкий был задержан в четверг в ходе акции памяти жертв политических репрессий на Левашовском мемориальном кладбище. Причиной задержания стало значок сине-желтого цвета в виде флага Украины с надписью «Мир Украине», который он демонстрировал «неопределенному кругу лиц», что правоохранители расценили как публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ.