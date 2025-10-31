Калининградка лишилась квартиры и 10 млн рублей из-за мошенников

Как установили правоохранители, все началось с телефонного звонка от лжесотрудника службы финансового мониторинга, который предупредил о попытках похитить ее деньги. Под предлогом защиты сбережений женщину убедили перевести 8,6 миллиона рублей на «безопасный счет». Затем другой мошенник, представившись банковским служащим, запугал ее возможной потерей жилья и предложил провести фиктивную сделку купли-продажи квартиры.