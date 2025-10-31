Калининградка лишилась квартиры и 10 млн рублей из-за мошенников

Потерпевшая обратилась в полицию Ленинградского района после того, как осознала, что стала жертвой преступной схемы.
Как установили правоохранители, все началось с телефонного звонка от лжесотрудника службы финансового мониторинга, который предупредил о попытках похитить ее деньги. Под предлогом защиты сбережений женщину убедили перевести 8,6 миллиона рублей на «безопасный счет». Затем другой мошенник, представившись банковским служащим, запугал ее возможной потерей жилья и предложил провести фиктивную сделку купли-продажи квартиры.
Поверив аферистам, женщина не только перевела все свои средства, но и оформила кредит на 870 тысяч рублей, которые также отправила мошенникам. Общая сумма ущерба превысила 10 миллионов рублей.
По факту происхождения возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.