Калининградка лишилась квартиры и 10 млн рублей из-за мошенников

46-летняя жительница Калининграда стала жертвой изощренного мошенничества, лишившись не только всех сбережений, но и собственной квартиры.

Источник: Янтарный край

Потерпевшая обратилась в полицию Ленинградского района после того, как осознала, что стала жертвой преступной схемы.

Как установили правоохранители, все началось с телефонного звонка от лжесотрудника службы финансового мониторинга, который предупредил о попытках похитить ее деньги. Под предлогом защиты сбережений женщину убедили перевести 8,6 миллиона рублей на «безопасный счет». Затем другой мошенник, представившись банковским служащим, запугал ее возможной потерей жилья и предложил провести фиктивную сделку купли-продажи квартиры.

Поверив аферистам, женщина не только перевела все свои средства, но и оформила кредит на 870 тысяч рублей, которые также отправила мошенникам. Общая сумма ущерба превысила 10 миллионов рублей.

По факту происхождения возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.