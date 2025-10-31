Ричмонд
ФСБ задержала обвиняемого в попытке поджечь ж/д оборудование

В Краснодаре 44-летний мужчина пытался поджечь ж/д оборудование.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре задержала обвиняемого в попытке поджечь железнодорожное оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Сотрудниками управления задержан 44-летний мужчина. Установлено, что обвиняемый связался с проукраинской террористической организацией. По указанию ее представителя фигурант изготовил зажигательную смесь, чтобы поджечь ж/д оборудование.

Но при подходе к месту, где находилось оборудование, обвиняемый был задержан сотрудниками ФСБ.

«Пострадавших и нанесения имущественного ущерба не допущено. Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело», — сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.