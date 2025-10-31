Ричмонд
В Красногвардейском автобус насмерть сбил велосипедистку

В Крыму автобус ПАЗ насмерть сбил 59-летнюю велосипедистку.

Источник: пресс-служба прокуратуры Крыма

В пятницу, 31 октября, в Красногвардейском автобус ПАЗ насмерть сбил велосипедистку 1966 года рождения. Об этом сообщили в крымского МВД.

Трагедия произошла в 8.40. Мужчина 1973 года рождения ехал за рулем автобуса по главной дороге. На перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Советской ПАЗ сбил велосипедистку. Она ехала по второстепенной дороге.

«В результате ДТП 59-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что пассажиров в автобусе не было. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.