В Красногвардейском автобус насмерть сбил велосипедистку

В пятницу, 31 октября, в Красногвардейском автобус ПАЗ насмерть сбил велосипедистку 1966 года рождения. Об этом сообщили в крымского МВД.
Трагедия произошла в 8.40. Мужчина 1973 года рождения ехал за рулем автобуса по главной дороге. На перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Советской ПАЗ сбил велосипедистку. Она ехала по второстепенной дороге.
«В результате ДТП 59-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в дорожной полиции.
В ведомстве добавили, что пассажиров в автобусе не было. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.