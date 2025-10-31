В Красногвардейском автобус насмерть сбил велосипедистку

Трагедия произошла в 8.40. Мужчина 1973 года рождения ехал за рулем автобуса по главной дороге. На перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Советской ПАЗ сбил велосипедистку. Она ехала по второстепенной дороге.