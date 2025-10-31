Под Волгоградом водитель предложил инспектору ДПС 150 тысяч рублей

Его направили в патрульную машину для оформления документов, а затем повезли в больницу для медицинского освидетельствования. По дороге и уже в самом медучреждении водитель несколько раз предлагал инспектору 150 тысяч рублей. Взамен он просил не проводить проверку на алкоголь.