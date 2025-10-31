Под Волгоградом водитель предложил инспектору ДПС 150 тысяч рублей

В Волгоградской области завели уголовное дело против водителя. Его подозревают в попытке дать взятку сотруднику ДПС. Инцидент произошел недавно в Среднеахтубинском районе. На трассе «Волгоград — Астрахань» инспекторы остановили автомобиль «Шкода» из-за слишком темных стекол. Поведение водителя также вызвало у полицейских подозрения. Мужчина мог находиться в состоянии опьянения, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком региона.
Его направили в патрульную машину для оформления документов, а затем повезли в больницу для медицинского освидетельствования. По дороге и уже в самом медучреждении водитель несколько раз предлагал инспектору 150 тысяч рублей. Взамен он просил не проводить проверку на алкоголь.
Сотрудник полиции от денег отказался и сразу сообщил о предложении своему руководству. Попытка дачи взятки была зафиксирована. Известно, что водитель находился в регионе проездом. Теперь следователи выясняют все детали произошедшего.