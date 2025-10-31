В Ташкенте официант пытался «поразить» понравившуюся ему девушку, отправив ей видео своего полового органа

Вместо того чтобы принять отказ, молодой человек решил действовать весьма сомнительным способом: он отправил девушке в Telegram видео своего полового органа, полагая, что таким образом сможет её «поразить». Не добившись отклика, парень перешёл к настоящей травле — начал регулярно слать подобные видео и сообщения непристойного содержания, склоняя девушку к интимной связи.
Девушка неоднократно просила коллегу оставить её в покое, но он не унимался. Всё закончилось только тогда, когда мама девушки обнаружила эти видео в телефоне дочери. После этого девушка обратилась в правоохранительные органы.
На судебном заседании потерпевшая просила суд назначить виновному максимально строгое наказание. Молодой человек признал свою вину и, в свою очередь, просил о снисхождении.
Суд признал 19-летнего официанта виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 41−1 Административного кодекса («Сексуальное домогательство»), и назначил ему 5 суток административного ареста (приговор есть в распоряжении редакции).
Кроме того, руководство ресторана уволило молодого человека за недопустимое поведение.