В Ташкенте официант пытался «поразить» понравившуюся ему девушку, отправив ей видео своего полового органа

Vaib.uz (Узбекистан. 31 октября). В одном из ресторанов Ташкента развернулась неприятная история, которая закончилась судом и административным арестом для молодого сотрудника. 19-летний официант долгое время пытался добиться расположения своей 18-летней коллеги, однако девушка ясно дала понять, что не заинтересована в отношениях.

Вместо того чтобы принять отказ, молодой человек решил действовать весьма сомнительным способом: он отправил девушке в Telegram видео своего полового органа, полагая, что таким образом сможет её «поразить». Не добившись отклика, парень перешёл к настоящей травле — начал регулярно слать подобные видео и сообщения непристойного содержания, склоняя девушку к интимной связи.

Девушка неоднократно просила коллегу оставить её в покое, но он не унимался. Всё закончилось только тогда, когда мама девушки обнаружила эти видео в телефоне дочери. После этого девушка обратилась в правоохранительные органы.

На судебном заседании потерпевшая просила суд назначить виновному максимально строгое наказание. Молодой человек признал свою вину и, в свою очередь, просил о снисхождении.

Суд признал 19-летнего официанта виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 41−1 Административного кодекса («Сексуальное домогательство»), и назначил ему 5 суток административного ареста (приговор есть в распоряжении редакции).

Кроме того, руководство ресторана уволило молодого человека за недопустимое поведение.