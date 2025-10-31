Появилось видео с задержанием руководства дорожной службы Иркутской области

Второй обвиняемый, по версии следствия, получал деньги от подрядчиков за приемку работ и поставку материалов. Также он устроил свою жену в одну из компаний-подрядчиков, где она получала зарплату, фактически не работая. Общая сумма взяток превысила 700 тысяч рублей.