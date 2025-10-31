Появилось видео с задержанием руководства дорожной службы Иркутской области

Появилось видео с задержанием двух директоров дорожной службы Иркутской области (ДСИО).Их подозревают в коррупции. Гендиректора основной компании обвиняют в мошенничестве на 14 миллионов рублей, а руководителя дочерней фирмы — во взяточничестве. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.
По данным следствия, в 2022 году при строительстве туристической зоны в Слюдянском районе дорожная служба завысила стоимость работ. Руководитель предоставил поддельные документы о необходимости построить 282 колодца, хотя реальной необходимости в таком количестве не было.
Второй обвиняемый, по версии следствия, получал деньги от подрядчиков за приемку работ и поставку материалов. Также он устроил свою жену в одну из компаний-подрядчиков, где она получала зарплату, фактически не работая. Общая сумма взяток превысила 700 тысяч рублей.
Правоохранительные органы провели обыски по месту жительства и работы подозреваемых. Суд арестовал обоих руководителей на два месяца, пока ведется расследование.
Уголовные дела возбуждены по статьям о мошенничестве и получении взяток. Все фигуранты остаются под стражей до окончания следствия.